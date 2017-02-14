В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулась оперативная группа полиции

Мурманские полицейские на протяжении шести месяцев выполняли поставленные перед ними служебно-боевые задачи в составе оперативной группы по Сунженскому району в Республике Ингушетия. Они обеспечивали охрану порядка и безопасности, раскрывали тяжкие и особо тяжкие преступления. Всего в командировке находилось 35 сотрудников.

В торжественной обстановке на перроне полицейских встречали руководители служб и подразделений УМВД России по Мурманской области во главе с начальником управления МВД России по Мурманской области генерал-майором полиции Игорем Баталовым, а также коллеги, родные и близкие.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, командир оперативной группы доложил начальнику УМВД области о том, что личный состав поставленные руководством задачи выполнил, замечаний и нарушений не допущено. Генерал Баталов поздравил сотрудников с успешным прибытием из командировки, поблагодарил за службу и отметил, что оперативная группа с честью выполнила все поставленные перед ней служебно-боевые задачи.

Сразу после торжественного построения сотрудники полиции смогли обнять родных. После отпуска полицейские приступят к выполнению служебных обязанностей на территории области.