Мурманская область. Арктика27.01.17 16:47
В Мурманске автобус 6Т временно изменит маршрут
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе по адресу ул. Морская, 11, с 9 часов 31 января до 3 февраля будет изменен маршрут движения автобусов № 6Т.
Путь следования: ул. Орликовой – пр. Кольский – Автопарк – пр. Кольский – ул. Пономарёва – ул. Ломоносова – ОМСЧ Севрыба – ул. Ломоносова – ул. Пономарёва – ул. Орликовой.
Возможны незначительные отклонения от расписания движения автобусов № 6Т.
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