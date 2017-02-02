В Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта по проезжей части ул. Домостроительной

В Мурманске в связи с производством работ по капитальному ремонту сети водоотведения будет ограничено движение всех видов транспорта по ½ проезжей части ул. Домостроительной в районе дома № 6:

– в северном направлении с 8 часов 7 февраля до 15 часов 10 февраля;

–в южном направлении с 15 часов 14 февраля до 20 часов 17 февраля.