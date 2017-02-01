В Мурманске готовится второй том «Книги Памяти о ветеранах боевых действий»

Серьёзный проект Мурманского областного отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» по увековечиванию памяти заполярных защитников Отечества продолжается. Объявлен сбор данных для второго тома «Книги памяти о ветеранах боевых действий».

Если вы готовы предоставить информацию в письменном виде (биография воина, его фотография, рассказ о нём), то обязательно укажите свой контактный телефон. Он необходим, чтобы вернуть фотографии, уточнить сведения. Информацию можно оставить в Российском Фонде мира по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, 89 (вход со двора - с 10.00 до 16.00, кроме выходных). Также можно позвонить по телефону (8152) 42-06-60 - с 10.00 до 16.00, кроме выходных, или выслать на адрес электронной почты: fondmiramurman@yandex.ru

Напомним, первый том «Книги памяти о ветеранах боевых действий» увидел свет в 2012 году, в него вошли имена более 500 земляков - участников военных локальных конфликтов второй половины двадцатого века: в Афганистане, Чечне, Корее, Вьетнаме и других странах. В Мурманской области – около 7300 человек, участвовавших в локальных войнах. Некоторых из них уже нет в живых.