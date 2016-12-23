В Мурманске к длительным срокам лишения свободы осуждены 12 «чёрных риэлторов»

Ленинский районный суд г.Мурманска огласил приговор 12 членам организованного преступного сообщества, так называемым «чёрным риэлторам», - Виталию Руденко, Андрею Пятибратову, Павлу Грекову, Антонине Ефимовой, Владимиру Иванову, Алексею Кретову, Мирославу Локачуку, Светлане Мещариковой, Рашиду Мустафину, Константину Пласкальному, Сергею Сосновскому, Витаутасу Суткусу. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2,3 ст.159, ч.1 ст. 222, ч.ч.1, 2 ст. 210 УК РФ, т.е. в совершении в составе преступного сообщества мошеннических действий с квартирами потерпевших.

Суд установил, что в 2005 году Виталий Руденко организовал риэлтерское агентство «КВ-51». Обладая информацией о проживающих в г.Мурманске одиноких пенсионерах и социально неблагополучных гражданах, Руденко и сотрудники его агентства мошенническим путем завладевали квартирами граждан без предоставления им другого жилья.

Действовали злоумышленники по отработанной схеме - узнавали, кто прописан в квартирах, существует ли задолженность по коммунальным платежам и путём втирания в доверие к потерпевшим, предлагали приватизировать квартиру, обменять на квартиры с меньшей площадью с доплатой и погасить коммунальные платежи. Однако в дальнейшем, после приобретения права собственности на квартиры сотрудники агентства их продавали, а потерпевших оставляли без жилья и денежных средств.

Всего от действий осужденных пострадали 35 жителей г.Мурманска, большая часть из которых в результате совершенного преступления до настоящего времени не имеет постоянного места жительства.

Как сообщает прокуратура Мурманской области, суд, согласившись с доводами государственного обвинения, приговорил организатора преступного сообщества Виталия Руденко к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные 10 участников осуждены на срок от 14 до 3 лет лишения свободы. Единственный осужденный, сотрудничавший со следствием и раскаявшийся в содеянном Суткус Витаутас осуждён условно к 6 годам лишения свободы.