В Мурманске меняется организация дорожного движения на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует об изменении организации дорожного движения на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского.

В целях оптимизации дорожного движения с 13 марта будет закрыт пешеходный переход от дома № 38 к дому № 33 по проспекту Героев-североморцев (управление Ленинского административного округа). Переход пешеходов будет осуществляться только от дома № 40 к дому № 33а по проспекту Героев-североморцев.

При движении по улице Чумбарова-Лучинского будет разрешён правый поворот на проспект Героев-североморцев с двух полос движения.