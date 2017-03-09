Мурманская область. Арктика09.03.17 14:30
В Мурманске меняется организация дорожного движения на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует об изменении организации дорожного движения на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского.
В целях оптимизации дорожного движения с 13 марта будет закрыт пешеходный переход от дома № 38 к дому № 33 по проспекту Героев-североморцев (управление Ленинского административного округа). Переход пешеходов будет осуществляться только от дома № 40 к дому № 33а по проспекту Героев-североморцев.
При движении по улице Чумбарова-Лучинского будет разрешён правый поворот на проспект Героев-североморцев с двух полос движения.
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