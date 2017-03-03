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Мурманская область. Арктика03.03.17 06:10

В Мурманске на центральной площади прошла акция по профилактике мошенничеств

На центральной площади Пять Углов областного центра прошла акция по профилактике телефонных и интернет-мошенничеств. Инициаторами её проведения выступило управление МВД России по г.Мурманску совместно с представителями общественного объединения правоохранительной направленности «Мурманское объединение правоохранительной направленности», а также Общественным советом при УМВД России по г.Мурманску.

Полицейские и общественники, раздавая специальные памятки с профилактической информации, беседовали с горожанами и рассказывали им об основных уловках мошенников. Многие жители города уже наслышаны об основных схемах мошенничеств, и пообещали, что памятки и информацию о способах защиты от дистанционного обмана доведут до своих знакомых и друзей.

Стоит отметить, что с февраля текущего года в Мурманской области стартовала областная профилактическая акция «Внимание, мошенники!». В ходе её проведения сотрудники полиции вместе с представителями общественных советов при территориальных ОВД, членами добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности будут доводить до населения профилактическую информацию и методы противодействия телефонным и интернет-мошенникам.

А в это время в отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратилась 61-летняя местная жительница. Полицейскими установлено, что женщине позвонил неизвестный и, представившись знакомым, сообщил, что задержан сотрудниками правоохранительных органов за причинение телесных повреждений. Для освобождения его ответственности злоумышленник попросил потерпевшую перевести 40 тысяч рублей на абонентские номера операторов сотовой связи, пообещав отдать деньги сразу после освобождения. Спустя некоторое время женщина позвонила знакомому, чтобы убедиться, что у него все в порядке, и только тогда поняла, что стала жертвой мошенников.

Еще одной потерпевшей стала 33-летняя жительница Кировска. Женщина рассказала, что в социальной сети разместила объявление об утрате мобильного телефона. С заявительницей связался неизвестный и сказал, что вернет телефон после получения вознаграждения. Деньги в сумме 5 тысяч рублей потерпевшая перевела  на указанный номер телефона. После получения денег злоумышленник на связь не выходил.

Также от действий мошенников пострадала 62-летняя жительница поселка Мурмаши-3. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей одного из государственных учреждений города, сообщив, что северянке положена доплата к пенсии, но данная выплата производится только на банковскую карту. Пенсионерка сообщила злоумышленнице все интересующие ее данные, после чего у нее с карты было похищено 6 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

 

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