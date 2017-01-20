В Мурманске на проспекте Ленина, 65 откроется новая муниципальная аптека

Готова ли она принять первых покупателей, сегодня проверил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

– Эта аптека станет социально ориентированной, то есть цены на лекарства будут сравнимы со стоимостью препаратов в отделах для льготных категорий граждан, но доступны абсолютно всем, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

К слову, сегодня в муниципальных аптеках Мурманска работают 5 социальных и 1 детский отдел. Благодаря им мурманчане экономили в 2016 году более двух миллионов рублей.

Сейчас аптека полностью готова к открытию, помещение оборудовано современной системой кондиционирования и очистки воздуха, в зале установлены стеллажи, идет завоз товаров – более 8 тысяч наименований препаратов.

– Здесь будет действовать трехступенчатая система проверки качества лекарств. Она соответствует требованиям Росздравнадзора и позволяет отслеживать некачественную продукцию на стадии поступления. Такие товары мы отправляем поставщикам, – рассказал руководитель сети муниципальных аптек, депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев.

В новой аптеке также будут действовать городские социальные программы. Открытие запланировано на 25 января.

Наша справка:

В муниципальной сети «Аптека Первая» установлены одни из самых низких цен в областном центре и действует программа «Городская карта поддержки», которая предоставляет скидку на лекарственные средства и предметы медицинского назначения. Сегодня такими картами пользуются около 24 тысяч мурманчан.

В прошлом году по инициативе городских властей в «Аптеке Первой» была запущена акция «СТОП цена», в рамках которой были зафиксированы цены на широкий список лекарств, в который вошли наиболее востребованные препараты отечественного производства: болеутоляющие, жаропонижающие, противовоспалительные, витамины.