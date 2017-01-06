Мурманская область. Арктика06.01.17 09:43
В Мурманске ночью сгорела машина
Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области сегодня ночью ликвидировали пожар в Мурманске. 6 января в 3 часа 18 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля на улице Подстаницкого, во дворе дома № 18.
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», в результате пожара полностью выгорел моторный отсек. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 3 единицы техники.
Причины пожара устанавливаются.
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