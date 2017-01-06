В Мурманске ночью сгорела машина

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области сегодня ночью ликвидировали пожар в Мурманске. 6 января в 3 часа 18 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля на улице Подстаницкого, во дворе дома № 18.

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», в результате пожара полностью выгорел моторный отсек. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.