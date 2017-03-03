В Мурманске ограничено движение всех видов транспорта на улице Мира

В Мурманске в связи с работами по прокладке канализации будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по 1/2 проезжей части проезда к МБОУ СОШ № 49 (ул. Мира, 12) в южном направлении с 8 часов 6 марта до 20 часов 16 марта;

– по 1/2 проезжей части проезда к МБОУ СОШ № 49 (ул. Мира, 12) в северном направлении с 8 часов 17 марта до 20 часов 27 марта.