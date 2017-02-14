В Мурманске открылась выставка «Красота Севера в отражении рук мастера»

12 февраля в Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Красота Севера в отражении рук мастера», посвященной творчеству мастера саамского рукоделия Анастасии Мозолевской.

В мероприятии приняли участие представители Молодежного культурного центра, ГОБУ «Центр народов Севера», друзья и знакомые Анастасии Елисеевны.

Почётным гостем выставки стала сестра Анастасии Мозолевской Нина Афанасьева, которая поделилась с участниками мероприятия историями из жизни своей семьи.

Гости музея узнали о творческом пути знаменитого саамского мастера, о культуре, быте и традициях коренного народа Севера Мурманской области, а также о его самобытном декоративно-прикладном искусстве – особенностях использования цветовой гаммы, построения орнамента и изготовления выкроек.

В экспозиции, подготовленной сотрудниками музея, представлены яркие работы саамской мастерицы – меховые изделия и изделия из кожи, ткачество и вязание, вышивка бисером, плетение из корней и изделия из дерева и бересты.

Также на выставке экспонируются картины художников Якова Комшилова, Николая Морозова, Виктора Алексеева, Владимира Пашкина из фондов музея, и картины Ивана Галкина из коллекции Нины Афанасьевой, отражающие повседневную жизнь и быт коренных жителей края.