В Мурманске открылся Центр инженерных компетенций

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов принял участие в открытии муниципального Центра инженерных компетенций для учащихся 1-11-х классов на базе Мурманского политехнического лицея.

– Центр начинает свою работу в рамках Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика – 2017», которая проходит в шестой раз в стенах одного из лучших учебных учреждений Мурманска, – отметил Дмитрий Филиппов. – Такие мероприятия помогают выявить и объединить творческую, талантливую молодежь, а здесь, в лицее увлеченных детей много.

В конференции принимают участие 285 представителей из четырех субъектов Российской Федерации. Работа жюри организована по 20 секциям естественнонаучного и гуманитарного направлений.

Лучшие исследования будут отмечены дипломами, медалями и кубками. Комиссия по результатам работы секций присудит 6 грантов на перспективные научные исследования.

– Первым шагом в решении практических задач центра будет техническое задание на исследование в рамках лицейского Технопарка от ОСК АО «10 судоремонтный завод» и Союза машиностроителей России, – рассказала директор лицея Татьяна Шовская.

Такая модель дополнительного образования обеспечивает доступ детей и молодежи к современному оборудованию, поддерживает инновационное творчество учащихся.

Наша справка:

На протяжении четырех лет МПЛ входит в число 500 лучших школ России. Третий год подряд лицей – в топе-200 образовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень образования по биолого-географическому профилю. Команда лицея по робототехнике – неоднократный призер и победитель соревнований регионального и всероссийского уровней. В прошлом году ученики МПЛ победили на Всемирной олимпиаде роботов в Нью-Дели (Индия).