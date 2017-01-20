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Мурманская область. Арктика20.01.17 13:27

В Мурманске отмечена тенденция к снижению общего количества зарегистрированных преступлений

В УМВД России по городу Мурманску подвели итоги работы. Как доложил собравшимся начальник УМВД России по г.Мурманску полковник полиции Вячеслав Рыманов, по итогам 2016 года на территории областного центра наблюдается тенденция к снижению общего количества зарегистрированных преступлений. Их зарегистрировано меньше на 25 процентов.

В течение минувшего года произошло значительное сокращение таких видов преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, нанесение побоев, злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей,  кражи, мошенничества.

В целом в структуре преступности основное место занимают преступления против собственности, их регистрируется более половины от общего числа. 60 процентов из них составляют хищения чужого имущества, 32 – мошенничества, 3 - грабежи.

Полицейскими УМВД России по городу Мурманску было раскрыто свыше 3 тысяч преступных деяний, около 700 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких.  Раскрываемость преступлений составила более 44 процентов, по тяжким и особо тяжким преступлениям  – более 49 процентов.

Полковник Рыманов, подводя итоги работы прошлого года, отметил повышение эффективности раскрытия таких видов преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж, в том числе квартирных.

По его словам, на территории областного центра в прошлом году зарегистрировано 964 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, большинство из них связано с незаконным сбытом запрещенных веществ. Раскрыто 519 преступлений указанной категории. Установлено 455 лиц их совершивших. Из незаконного оборота изъято более 65 килограммов наркотических средств.

На постоянной основе проводились мероприятия по сокращению и ограничению поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов. Выявлено 49 преступлений данной категории, раскрыто – 16, из незаконного оборота изъято 40 единиц оружия, в том числе 33 – огнестрельного, а также 9,9 тысяч единиц боеприпасов.

Принимаемыми усилиями удалось стабилизировать обстановку в общественных местах и на улицах областного центра. Так, по итогам 2016 года заметна динамика снижения уровня преступности в общественных местах на 27 процентов, на улицах – на 25.

Проблемой по-прежнему остаются мошенничества. Они серьезно криминализируют обстановку в городе. Их число растёт. Каждые сутки полицейскими регистрируются сообщения от граждан о совершенных в отношении них мошеннических действиях посредством телефонной или интернет-сети. Основной упор для изменения ситуации планируется сделать на профилактику такого рода преступлений.

В прошлом году террористических актов, массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка на территории областного центра полицейскими не допущено.

В целом по итогам совещания работа УМВД России по городу Мурманску получила удовлетворительную оценку.

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