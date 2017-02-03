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Мурманская область. Арктика03.02.17 17:18

В Мурманске планируется установка доски в честь Зои Космодемьянской

В Мурманске будет установлена новая памятная доска Герою Советского Союза Михаилу Ивченко. Над её созданием трудится мурманский скульптор Александр Арсентьев. Стоит отметить, что он является автором многих памятных объектов, среди которых скульптуры в Долине Славы, бюст Героя России Тимура Апакидзе, установленный на территории школы № 57 (ул. Сафонова, 11), и многие другие.

Как правило, на создание мемориальной доски уходит около месяца. Сначала изготавливается модель из глины, а уже потом воплощается в камне. По словам скульптора, самое сложное в такой работе – не просто отразить черты лица, добиться максимального сходства, но и точно передать характер героя с помощью мраморного изображения.

Работа над памятной доской Герою Советского Союза Михаилу Ивченко близится к завершению. Открытие запланировано на 17 февраля.

– Городские власти ведут большую работу по реставрации памятных досок с именами героев Великой Отечественной войны. Недавно были открыты новые мемориальные доски в честь подвига Михаила Васильевича Бабикова, командующего 14-й армией Владимира Ивановича Щербакова, Героя Советского Союза Алексея Генералова. Эта работа будет продолжена, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

В этом году прорабатывается вопрос об организации зеленой зоны и установке бюста Александра Шабалина, а также обновлении досок с именами Юрия Гагарина и Александра Подстаницкого, установке доски в честь Зои Космодемьянской.

Наша справка:

Михаил Лаврентьевич Ивченко – снайпер 8-й стрелковой роты 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта, гвардии ефрейтор. Свой подвиг Михаил Лаврентьевич совершил в первый день Петсамо-Киркенесской операции, 7 октября 1944 года, когда 10-я гвардейская стрелковая дивизия к югу от озера Чапр штурмовала высоту Малый Кариквайвиш. Он сумел приблизиться к дзоту, из которого велся пулеметный обстрел, метнуть в него гранату, а когда обстрел возобновился, закрыл амбразуру своим телом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии ефрейтор Ивченко удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. В этом же году Ивченко посмертно награжден орденом Ленина.

 

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