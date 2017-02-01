В Мурманске подведены итоги регионального конкурса эстрадного пения «Звёздная радуга»

В мурманской детской театральной школе состоялись конкурсные прослушивания I регионального конкурса эстрадного пения «Звездная радуга». В номинациях «Солисты» и «Вокальные ансамбли» выступили 53 учащихся, 7 студентов Мурманского колледжа искусств и 14 преподавателей областных школ искусств.

Участники исполнили разнообразные по стилю и характеру музыкальные произведения: популярные песни российских композиторов-песенников Александры Пахмутовой, Максима Дунаевского, Евгения Крылатова, Евгения Мартынова, Марка Минкова, Олега Хромушина, Давида Тухманова, Игоря Николаева, Юрия Чичкова, Юрия Визбора, произведения зарубежных композиторов Мишеля Леграна, Гленна Миллера, Джорджа Гершвина и Леонарда Коэна.

По итогам работы жюри дипломы лауреата I степени в младшей и средней группах получили воспитанницы мурманской детской школы искусств № 2 Варвара Недбайлюк и Надежда Дёмина соответственно. В старшей группе лауреатом II степени стала Анастасия Гафтон, ученица североморской детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак. Лучшим исполнителем в группе студентов Мурманского колледжа искусств признана София Ханова. Лауреатом I степени среди преподавателей стала Марина Главацкая, педагог оленегорской музыкальной школы. Специального диплома «Лучший концертмейстер» удостоена Ирина Лермонтова из мурманской детской театральной школы.