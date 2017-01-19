Сегодня в Мурманске полиция задержала участников акции памяти убитых антифашистов Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Об этом сообщает организатор собрания Татьяна Кульбакина.

Акция памяти убитых антифашистов началась сегодня в 14 часов в гайд-парке на территории сквера около улицы Ленинградская возле памятника Жертвам интервенции. В митинге принимали участие около 10 человек.

Спустя час после начала акции, все они были задержаны и доставлены в отдел полиции Октябрьского района г.Мурманска.

Напомним, начиная с 2010 года в России ежегодно проводятся акции памяти журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Они были застрелены националистами 19 января 2009 года в центре Москвы после пресс-конференции.