В Мурманске праздник без стрельбы – не праздник
Как сообщают мурманчане в соцсетях, вечером 23 февраля в Мурманске недалеко от здания перинатального центра произошёл инцидент со стрельбой по маршрутке.
В то время, когда микроавтобус стоял на остановке общественного транспорта, неизвестный открыл стрельбу по маршрутке. Предположительно, выстрелы были проведены из травматического пистолета. Пуля задела водителя машины, сообщается о ещё одном пострадавшем – напарнике мужчины, находившимся за рулём.
В салоне маршрутного такси в этот момент находились пассажиры, которые не пострадали.
Стрелявший с места нападения скрылся, полиция ведёт его поиск.
В соцсетях появилась информация, что после случившегося, один из пострадавших скончался в больнице, а другой остался без правого глаза.
Отрадно отметить, что в эти дни на территории Мурманской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие по массовым проверкам водителей транспортных средств, направленное на предотвращение ДТП по вине нетрезвых водителей и повышение транспортной дисциплины. Также сотрудники дорожной полиции уделят особое внимание правилам перевозки детей в автомобилях.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 22 февраля около 7 часов на
По факту данного ДТП проводится проверка.