В Мурманске праздник без стрельбы – не праздник

Как сообщают мурманчане в соцсетях, вечером 23 февраля в Мурманске недалеко от здания перинатального центра произошёл инцидент со стрельбой по маршрутке.

В то время, когда микроавтобус стоял на остановке общественного транспорта, неизвестный открыл стрельбу по маршрутке. Предположительно, выстрелы были проведены из травматического пистолета. Пуля задела водителя машины, сообщается о ещё одном пострадавшем – напарнике мужчины, находившимся за рулём.

В салоне маршрутного такси в этот момент находились пассажиры, которые не пострадали.

Стрелявший с места нападения скрылся, полиция ведёт его поиск.

В соцсетях появилась информация, что после случившегося, один из пострадавших скончался в больнице, а другой остался без правого глаза.

Отрадно отметить, что в эти дни на территории Мурманской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие по массовым проверкам водителей транспортных средств, направленное на предотвращение ДТП по вине нетрезвых водителей и повышение транспортной дисциплины. Также сотрудники дорожной полиции уделят особое внимание правилам перевозки детей в автомобилях.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 22 февраля около 7 часов на 20 километре автодороги «Ковдор-Перенга» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом «Мерседес Спринетр», в котором находилось 11 человек. В результате происшествия водитель автомобиля «Рено» был госпитализирован, 48-летняя пассажирка этого же автомобиля скончалась на месте ДТП. Среди пассажиров микроавтобуса пострадавших нет.

По факту данного ДТП проводится проверка.