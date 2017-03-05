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Мурманская область. Арктика05.03.17 08:50

В Мурманске приёмная «Объединения потребителей России» поможет отстоять права северян

В Региональной общественной приемной председателя  партии «Единая Россия» в Мурманской области впервые провёл приём граждан председатель регионального отделения «Объединения потребителей России» Денис Лашин. Помимо него, в мероприятии приняли участие председатель Мурманской региональной общественной организации доноров «Капля жизни» Святослав Ширвель и генеральный директор ООО «Мурманский юридический центр» Кирилл Воронкевич. Основными темами прошедшего приёма стали вопросы нарушений правил торговли в сетевых магазинах областного центра, недобросовестная работа управляющих компаний и необходимость более активного продвижения на рынке продуктов местного производства.

Первой посетительницей стала мурманчанка, которая рассказала о нарушениях, допускаемых в одном из продуктовых супермаркетов. По её словам, при входе в магазин сразу ощущается запах испорченных продуктов, бросается в глаза беспорядочно наваленный в проходах товар, антисанитария. На стеллажах она обнаружила три упаковки просроченного молока. Высказывая справедливые претензии, покупательница нарвалась на грубость продавца.

«Расплачиваясь за свои покупки, я услышала, как покупатель у соседней кассы спрашивал кассира, почему цена на приобретаемый им товар, указанная в чеке, отличается в большую сторону от той, которая обозначена на ценнике в торговом зале, – добавила заявитель. – Никакого вразумительного ответа на это не последовало, кассир попросту посоветовала покупателю «идти с миром».

Денис Лашин заверил, что в ближайшее время в этом магазине будет проведён рейд общественного контроля в рамках работы мониторинговой группы «Честная цена», инициированной «Единой Россией». Если нарушения подтвердятся, то на первом этапе контроля о них будет проинформировано руководство торговой точки. Затем, в ходе второго этапа, участники проверки посетят магазин вторично. Если выяснится, что замечания не устранены, они будут отражены в паспорте контроля торговой точки, а затем этот документ  передан представителям магазина и в контрольно-надзорные органы.

«По итогам проведенных рейдов контрольно-надзорные органы неоднократно подтверждали нашу правоту, некоторые торговые точки были оштрафованы», - заметил Лашин.

Следующая посетительница пожаловалась на то, что уже много лет в её доме протекает кровля. Из-за постоянных протечек в её квартире были испорчены некоторые вещи и мебель. Неоднократные обращения в адрес жилищников не принесли никакого результата: несмотря на то, что рабочие ежегодно латают дырки в кровле, протечки не прекращаются. Кирилл Воронкевич подробно проконсультировал женщину о мерах, которые могут быть предприняты жильцами для решения данной проблемы.

Конструктивной получилась беседа с посетителем, который высказал желание участвовать в решении давней проблемы Заполярья – отсутствие узнаваемого бренда продуктов питания местного производства. Зачастую они являются более качественными, чем аналогичный товар, доставляемый из других регионов, но покупателям порой трудно его найти на прилавках. Участники приёма отметили, что заявителем подготовлен целый бизнес-план разработки узнаваемого бренда продуктов Заполярья, и заверили, что окажут ему поддержку в дальнейшей работе.

«Активность граждан убеждает в одном - подобные встречи востребованы, - резюмировал Лашин. - Мы планируем проводить приёмы на постоянной основе, ежемесячно, привлекая квалифицированных специалистов в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ и других».

 

 

 

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