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Мурманская область. Арктика13.02.17 17:12

В Мурманске продолжается 46-й массовый спортивный конкурс «Лыжня зовёт»

Испытать свои силы на трассе спорткомплекса «Снежинка» могут все жители города независимо от  возраста и уровня спортивной подготовки. Главная задача конкурсантов – пройти наибольшее количество километров на лыжах.

– Мурманчане с удовольствием выходят на трассу в любую погоду, – рассказал традиционный участник конкурса, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Приятно видеть на лыжне знакомые лица! Отрадно, что у мурманчан есть возможность бесплатно заниматься спортом на освещенной трассе «Снежинки».

Для удобства участников из города до «Снежинки» курсирует бесплатный автобус большой вместимости. Освещенная трасса имеет протяженность 2100 метров.

Участникам необходимо оформить дневник учета пройденных километров, в котором фиксируется каждый выход на трассу. Записи в дневнике подтверждаются талонами, которые спортсмены смогут получить у дежурных на контрольных пунктах. В апреле дневники рассмотрят члены конкурсной комиссии, тогда и определят лауреатов конкурса.

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