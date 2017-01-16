В Мурманске продолжается круглосуточная уборка дорог и магистралей

Дорожники работают сразу на нескольких объектах, расположенных во всех округах заполярной столицы. В частности механизированная уборка производится на улице Аскольдовцев. Несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о дате и времени производства работ, автовладельцы оставляют свой транспорт на обочинах дорог, чем препятствуют полноценной уборке улиц.

– Крупная, тяжёлая техника, весьма ограничена в своих манёврах, – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус. – Водители работают ювелирно, стараясь не задеть припаркованный транспорт. На уборку требуется больше времени и сил.

Стоит отметить, что информация с указанием регистрационных номеров автомашин, затрудняющих снегоочистку дорог, передается в дежурную часть отделения ГИБДД УМВД России по городу Мурманску.

На сайте администрации Мурманска опубликован график расчистки с указанием времени и места производства работ.