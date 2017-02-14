В Мурманске продолжается модернизация библиотек

Сегодня отмечается Международный день книгодарения. К празднику приобщились и мурманские библиотеки. В детском филиале № 4 проходит необычная акция: юные читатели приносят книги в дар библиотеке. Лучшие детские издания будут переданы в дошкольное учреждение.

Филиал № 4 не просто библиотека, а настоящий центр чтения и досуга. Здесь работает театральный и краеведческий кружки, творческая лаборатория. В библиотеке созданы все условия для разностороннего развития маленьких горожан, в том числе бытовые: отремонтированы внутренние помещения, фасад, крыльцо.

– После ремонта количество читателей увеличилось. Сейчас филиал обслуживает более 2,5 тысячи пользователей, – рассказала директор МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» Веслава Лобода. – Мы учитываем потребности детей, поэтому книжный фонд пополняется и электронными изданиями.

В рамках городской программы модернизации библиотек уже обновлены 23 филиала во всех округах Мурманска. В этом году работа будет продолжена. В планах ремонт филиала № 8 городской библиотеки и Центральной детской библиотеки.

– При реконструкции библиотек выполняются все необходимые требования: ремонтируются внутренние помещения, фасады, обеспечивается доступность для маломобильных групп населения, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Лимонов. – Сегодня библиотеки становятся социокультурными центрами и привлекают мурманчан всех возрастов.