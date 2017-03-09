В Мурманске продолжается модернизация учебных заведений

Мурманские власти уделяют большое внимание развитию комфортной среды в образовательных учреждениях города. Одним из ключевых моментов является обновление материально-технической базы школ и детских садов.

– Приобретено новое оборудование для 15 учреждений, как общеобразовательных, так и дошкольных, – рассказал председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов. – Кроме того существенно обновлен книжный фонд, а также закуплены новые игрушки для детских садов.

Общеобразовательная школа № 57, недавно обзавелась современным электронным пианино гитарой с усилителем. По словам директора школы Виталия Потемкина, уроки музыки стали вызывать живой интерес у учеников, а репертуар приобрёл новое звучание.