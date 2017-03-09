В Мурманске продолжается работа в рамках проекта «Бессмертный полк»

Список вошедших в него героев Великой Отечественной войны пополнился еще одним именем. В состав полка включен Леонид Смирнов, пропавший без вести после окончания войны. Его сестра, блокадница Антонина Ивановна Баранцева, разыскивала брата на протяжении десятилетий. Леонида удалось найти, он оказался настоящим героем, получившим медаль «За отвагу».

В этом году Антонине Ивановне исполнится 93 года, информация о месте и обстоятельствах гибели брата для нее чрезвычайно важна. Благодаря огромной патриотической работе, которая проводится в городе-герое Мурманске, многолетние поиски увенчались успехом.

– Ветераны очень бережно относятся к памяти, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Совместными усилиями нам удается по крупицам собрать информацию о пропавших без вести героях и восстановить их имена из небытия. Портрет героического брата мурманчанки пронесут в День Победы по улицам и проспектам города.

Кроме того, Мурманск присоединился к Всероссийской акции «Письмо Победы». Учащиеся школ, гимназий и лицеев областного центра напишут «письма в прошлое»: слова благодарности и признательности своим прадедам, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны.