В Мурманске продолжаются работы по оптимизации дорожного движения

В Мурманске продолжаются работы по обеспечению комфортной среды для горожан. Изменения касаются и организации дорожного движения. Так, стал более удобным и безопасным пешеходный переход на пересечении проспекта Героев-североморцев с улицей Чумбарова-Лучинского.

– Новая схема движения позволяет автолюбителям беспрепятственно выезжать с улицы Чумбарова-Лучинского в южном направлении по обеим полосам движения, – рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин. – Все работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТа.

Изменения сделают движение более комфортным как для пешеходов, так и для водителей.

Работы по оптимизации дорожного движения в Мурманске продолжатся. В ближайшее время в районе остановки Алексея Хлобыстова на нерегулируемом пешеходном переходе будет установлен новый светофорный объект.