В Мурманске пройдёт областной семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов культурно-досуговых учреждений региона

27 и 28 февраля в 10.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар-практикум по хореографии для балетмейстеров, руководителей и педагогов творческих коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Очередной семинар-практикум пройдёт на тему «Традиционная народная танцевальная культура в деятельности самодеятельного хореографического коллектива».

Участники встречи посетят лекцию «Использование народной танцевальной культуры, как средства этно-художественного воспитания участников хореографического коллектива», практические занятия на тему традиционных танцевальных культур Финляндии, Венгрии, Татарстана, Казахстана, Польши, Азербайджана, Египта и России. В рамках семинара также пройдут консультации по методической работе в коллективе, круглый стол по итогам встречи и вручение сертификатов.