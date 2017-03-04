Мурманская область. Арктика04.03.17 14:12
В Мурманске пройдёт праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
7 марта в 18.30 творческие коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова поздравят представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.
В праздничной программе концерта зрители увидят танцевальные и вокальные номера. Ансамбль танца «Радость» подарит хореографическую композицию «Белый сон», студия эстрадной песни «Вернисаж» споет песни «Мама» и «Верни мне музыку», ансамбль бального танца «Ювента» исполнит «Танго» и «Вальс», а цирк «Комплимент» удивит воздушной гимнастикой и эквилибристикой. Кроме того, в концерте примут участие творческие коллективы из городов Североморск и Кировск.
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