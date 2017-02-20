В Мурманске состоится церемония закладки камня в основание филиала Нахимовского военно-морского училища

21 февраля в Мурманске состоится торжественная церемония закладки первого камня в основание здания самого северного филиала Нахимовского военно-морского училища.

В митинге примут участие командование Северного флота, руководители администраций Мурманска и Мурманской области, представители Главного управления обустройства войск. На церемонии будут присутствовать ветераны, воспитанники Североморского кадетского корпуса, активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Под строительство филиала легендарного военно-морского учебного заведения отведена площадка в 17,7 га. Специалисты Главного управления обустройства войск уже завершили проектные расчеты, инженерные, геодезические исследования и определились с местами постройки объектов филиала.

Строительство училища планируется проводить в два этапа. В ходе первого будут построены самые необходимые сооружения для обеспечения учебного процесса и проживания нахимовцев: учебно-административный и спальный корпуса, столовая, крытый спортивный комплекс для игровых видов спорта, медицинский пункт. Также планируется обустроить плац для построений и занятий по строевой подготовке.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на заключительном этапе строительства будут возведены второй спальный корпус, двухэтажный спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном, технические площадки, крытая автостоянка, склад материально-технического обеспечения и тир.

В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища смогут на полном государственном обеспечении жить и учиться 560 воспитанников.