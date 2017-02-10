В Мурманске состоится двухдневный курс на тему «Лидерство»

Тема лидерства в современном менеджменте - это тема номер один, считают бизнес-тренеры по всей стране. Лидерство предполагает не только владение навыками управления подчиненными. Лидер - это тот, кого готовы слушать и слушаться не потому, что он наделён властными полномочиями. Лидерство - это умение определять направление развития, формировать видение, осуществлять преобразования, воодушевлять людей на воплощение своих идей. Образовательный курс «Лидерство» в нашем понимании - не набор готовых рецептов, а пространство для развития лидерских качеств, осознания и наращивания лидерского потенциала.

Программа курса включает в себя несколько направлений: эмоциональное лидерство; основные управленческие навыки; личный брендинг (как создать репутацию успешного и востребованного); управление конфликтами; харизма лидера (спонтанное поведение); имидж лидера (поза, жесты, речь. Развитие обаяния. Магнетизм); управление эмоциями (контроль эмоций); инструменты влияния (переориентация негативного поведения людей и направление его в позитивное русло); установки на победу (выработка мировоззрения победителя).

Курс проведут профессиональные бизнес-тренер Алексей Гетманов, среди клиентов которого крупные коммерческие структуры Мурманской области, и консультант в сфере деловых коммуникаций, кандидат наук, автор монографии и статей Юлия Приказчикова.

Организатор мероприятия - Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

Время и место проведения: 11-12 февраля - с 11.00 до 16.30. Место проведения - г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж.

Обучение бесплатное. Количество мест ограничено!

Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефону (8152) 43-29-49, или по электронной почте: info@mribi.ru. Для посещения лекций необходимо перед этим пройти регистрацию на сайте: https://mribi.timepad.ru/events/