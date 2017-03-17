В Мурманске состоится специальное гашение, приуроченное к Празднику Севера

18 марта в отделении почтовой связи Мурманск 183038 в честь Праздника Севера пройдёт гашение специальным почтовым штемпелем «Праздник Севера».

Мурманский филиал Почты России приглашает северян, филателистов и гостей Кольского края посетить почтовое отделение и поставить оттиск спецштемпеля на почтовых конвертах, карточках и открытках для своих друзей и близких. Отправления, украшенные таким оттиском, станут объектом коллекционирования и памятным подарком для всех получателей почтовой корреспонденции.

Спецгашение можно произвести по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 82а. Время работы: с 8.00 до 22.00, сб., вс. - с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных.

Спецштемпель будет действовать две недели – по 2 апреля 2017года.

Напомним, Праздник Севера – это главное мероприятие по зимним видам спорта, которое проходит ежегодно в начале весны в Мурманской области. Спортивный праздник собирает любителей зимних видов спорта со всей России и из-за рубежа (Финляндии, Швеция, Норвегия и др.). Праздник Севера знаменует собой завершение лыжного сезона, на него в Мурманске приезжают олимпийские чемпионы по лыжам, биатлону и другим зимним видам спорта.