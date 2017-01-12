В Мурманске состоится творческий вечер саамского барда Ивана Матрехина

4 февраля в Мурманской областной научной библиотеке состоится творческий вечер известного саамского барда и поэта, председателя Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области» Ивана Матрехина.

В рамках мероприятия Иван Матрехин исполнит для участников песни на русском и саамском языках и расскажет о своем творчестве.