Мурманская область. Арктика12.01.17 08:31
В Мурманске состоится творческий вечер саамского барда Ивана Матрехина
4 февраля в Мурманской областной научной библиотеке состоится творческий вечер известного саамского барда и поэта, председателя Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области» Ивана Матрехина.
В рамках мероприятия Иван Матрехин исполнит для участников песни на русском и саамском языках и расскажет о своем творчестве.
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