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Мурманская область. Арктика23.12.16 11:30

В Мурманске состоялась ежегодная торжественная церемония «Звезды спорта – 2016»

В рамках мероприятия подведены спортивные итоги уходящего года. Организаторы отметили лучших в 17 номинациях, среди них спортивные школы, федерации, учебные заведения, дошкольные образовательные учреждения, лучшие спортсмены Мурманска.

– Согласно данным статистики спортом в заполярной столице занимаются более 80 тысяч человек, – сказал глава администрации города Андрей Сысоев. – Городские власти делают все возможное для того, чтобы каждый мурманчанин имел возможность заниматься физкультурой, создавая условия для развития массового и дворового спорта.

Ежегодно в Мурманске появляются универсальные спортивные объекты, совершенствуется материально-техническая база спортивных учреждений. В городе открыты 50 стадионов и спортивных площадок на базе городских школ и гимназий, во дворах, парках и скверах.

Полностью обновился городской спорткомплекс «Авангард». Отремонтирован холл здания, лестницы и коридоры, реконструирован хоккейный корт, установлен подъемник для мурманчан с ограниченными возможностями.

В этом году открыт масштабный спорткомплекс под открытым небом на улице Копытова. Это один из крупнейших спортивных объектов города: на площади в 5600 квадратных метров разместились два поля с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, универсальный спортивный корт с тартановым покрытием, спортивная площадка с уличными тренажерами. В следующем году спортивный стадион появится в микрорайоне Росляково.

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