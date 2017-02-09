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Мурманская область. Арктика09.02.17 17:42

В Мурманске состоялось расширенное заседание коллегии областной прокуратуры с участием губернатора Марины Ковтун

Сегодня губернатор Марина Ковтун приняла участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Мурманской области. Оно было посвящено итогам работы ведомства в 2016 году и задачам по повышению эффективности прокурорского надзора, укреплению законности и правопорядка в 2017 году.

Приветствуя работников прокуратуры, глава региона отметила, что в 2016 году в регионе удалось сохранить социальную и экономическую стабильность, а также обеспечить рост ряда финансово-экономических показателей развития Мурманской области. Это стало возможным благодаря слаженной работе всего государственного механизма области, и особая роль в этой работе принадлежит прокуратуре.

Говоря о наиболее значимых сторонах деятельности прокуратуры, губернатор акцентировала внимание, в частности, на нормотворческой деятельности, отметив постоянное тесное сотрудничество областного правительства и прокуратуры в вопросе обеспечения законности муниципальных нормативных правовых актов.

Глава региона подчеркнула, что в ряде аспектов сегодня требуется самое пристальное внимание надзорных органов. Так, самой проблемной сферой была и остается жилищно-коммунальная. И хотя ситуация в последние годы медленно, но меняется к лучшему, однако проявлений халатности и злоупотреблений в этой сфере по-прежнему слишком много. А значит, и поле деятельности для надзорных органов здесь огромно, сказала Марина Ковтун.

«С особой остротой вскрыли проблемы жилищно-коммунальной сферы прошедшие в конце прошлого и начале нынешнего года аномальные снегопады. И совершенно недопустимая ситуация сложилась в областном центре. Мы признательны прокуратуре за активную работу в привлечении виновных в преступном бездействии к ответственности. В частности, по двум вопиющим случаям в Мурманске, когда в результате схода наледи и обрушения фрагментов фасада дома тяжело пострадали люди, благодаря действиям прокуратуры были возбуждены уголовные дела», – подчеркнула глава региона.

Губернатор высоко оценила роль прокуратуры в решении вопросов соблюдения трудового законодательства, в том числе таких острых, как оплата труда. В 2016 году сумма выплаченных после принятия мер прокурорского реагирования долгов по зарплате превысила 200 миллионов рублей. Более 2000 северян получили свои честно заработанные деньги.

В 2016 году почти треть заявок контролирующих органов на проведение внеплановых проверок бизнеса получили отказ прокуратуры. По мнению губернатора, это один из факторов, положительно влияющих на климат в регионе.

Одной из приоритетных задач надзорной деятельности глава региона назвала противодействие коррупции, твердо заявив о намерении в партнерстве с прокуратурой пресекать любые проявления коррупции, воровства, злоупотребления властью, кого бы это ни касалось.

Марина Ковтун напомнила, что 2017 год объявлен президентом России Годом экологии, поэтому работа прокуратуры в этой сфере становится особенно важной. В прошлом году прокуратурой Мурманской области выявлено около 1400 нарушений природоохранного законодательства, привлечено к административной ответственности 147 лиц, по материалам, направленным прокуратурой, возбуждено 9 уголовных дел.

В 2016 году в регионе выявлено почти вдвое больше нарушений исполнения законодательства о несовершеннолетних, чем за 2015 год – более 7 тысяч. Такая ситуация не может не вызывать беспокойства. Глава региона нацелила надзорные органы и органы власти всех уровней на более внимательный подход к этому вопросу.

Говоря о противодействии преступности и экстремизму, губернатор отметила снижение числа зарегистрированных в 2016 году преступлений почти на 19%. При этом зафиксирован рост преступности несовершеннолетних, что свидетельствует о недостаточной работе системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Чем больше мы с вами будем уделять внимания борьбе с причинами социального зла, тем меньше нам придётся иметь дело с его тяжкими последствиями. Тем здоровее будет наше общество и крепче государство», – сказала в заключение Марина Ковтун.

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