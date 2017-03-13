В Мурманске состоялся фестиваль нового сезона Региональной Мурманской лиги КВН

В нём приняли участие 13 команд: из Мурманска и области, а так же гости из Архангельска, Петрозаводска и Санкт-Петербурга. В жюри фестиваля – первые лица, общественные деятели, люди искусства. Ведущим игры стал главный КВНщик города, капитан команды «Сборная города Мурманска», трижды иналист Высшей лиги Международного союза КВН Герман Иванов.

Приз в номинации «Открытие» получила команда «Овощной салат» из Санкт-Петербурга. Третье место заняла команда КВН «Сборная филологического факультета», второе место взяли гости из Снежногорска, первое место у Мурманской команды «Морская академия».

– Такой фееричный состав команд Мурманск принимает впервые, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – Приятно, что движение КВН в нашем городе так активно развивается.

Напомним, в конце ноября 2016 года состоялся Финал Региональной Мурманской лиги КВН, который завершил зрелищный «юбилейный» сезон, приуроченный сразу к двум юбилеям: 100-летию города Мурманска и 55-летию игры КВН.

Победитель финальной игры команда КВН «Морская академия» Мурманского государственного технического университета достойно представила город Мурманск и Региональную Мурманскую лигу КВН на XXVIII Международном фестивале команд КВН «КиВиН–2017» в городе Сочи в январе 2017 года, по результатам которого попала в телевизионную «Первую лигу» Международного союза КВН в городе Казань.