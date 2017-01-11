В Мурманске состоялся митинг, посвященный 75-летию прихода в мурманский порт арктического конвоя PQ-7

В областном центре у памятника участникам полярных конвоев состоялся торжественный митинг, посвященный 75-летию прихода в мурманский порт арктического конвоя PQ-7.

– Важно помнить, что Арктические конвои – не только были уникальной военной операцией времен Второй мировой войны, но и олицетворяли собой единство стран-участников антигитлеровской коалиции, – отметил спикер. – Они останутся в истории как символ героизма и мужества народов разных государств, – их веры в общую победу над фашизмом.

Председатель думы также возложил цветы к мемориалу «Погибшим портовикам», возле которого собрались сотрудники и ветераны ММТП. Они отдали дань самоотверженному труду работников порта, которые к приходу первого каравана союзных судов восстановили разрушенные причалы и подъездные пути, разгружали транспорты, невзирая на тяжелые условия и постоянную угрозу жизни. В годы войны на трудовом посту погибли 103 портовика, 317 получили ранения.

– В условиях жесточайшего дефицита техники – вручную, нередко – в лютый мороз и ветер, они обеспечивали перевалку столь необходимых стране вооружения, боеприпасов, продовольствия. Это были люди титанической силы духа, – подчеркнул Сергей Дубовой.