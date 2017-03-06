В Мурманске состоялся очередной этап традиционного спортивного праздника «Родной двор - родной город»

Местом проведения стал двор дома № 39 по улице Гагарина. Стартовав в олимпийский 2014 год, уличный турнир быстро завоевал любовь среди горожан. Ежегодно тысячи юных мурманчан и их родителей становятся активными участниками соревнований.

– Замечательно, что спортивные эстафеты доступны людям самого разного возраста, – рассказала директор общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова. – Воспитанники нашей школы и даже их родители с удовольствием приходят и участвуют в спортивных стартах.

По сравнению с прошлым годом программа спортивного праздника изменилась незначительно. Добавились подвижные игры, появилось упражнение на равновесие «цапля».

Предполагается, что в нынешнем сезоне пройдёт 30 туров соревнований, которые каждый раз будут проводиться на новой площадке. Решающий финальный тур, где встретятся все победители конкурса рекордов, намечен на 17 сентября.