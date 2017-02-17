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Мурманская область. Арктика17.02.17 14:58

В Мурманске состоялся торжественный митинг, посвященный открытию обновленной памятной доски Герою Советского Союза Михаилу Ивченко

В нём приняли участие представители администрации Мурманска, Совета депутатов города, Почётные граждане, школьники. Над созданием памятной доски трудился мурманский скульптор Александр Арсентьев. Стоит отметить, что он является автором многих памятных объектов, среди которых скульптуры в Долине Славы, бюст Героя России Тимура Апакидзе, установленный на территории школы № 57 (ул. Сафонова, 11), и многие другие.

– Городскими властями разработана программа по обновлению памятных досок. Сейчас ведется работа по  созданию макета памятной доски Зои Космодемьянской. В планах обновление досок с именами Юрия Гагарина и Александра Подстаницкого, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Кроме того, в этом году прорабатывается вопрос об организации зеленой зоны и установке бюста Александра Шабалина.

Наша справка:

Михаил Лаврентьевич Ивченко – снайпер 8-й стрелковой роты 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта, гвардии ефрейтор. Свой подвиг Михаил Лаврентьевич совершил в первый день Петсамо-Киркенесской операции, 7 октября 1944 года, когда 10-я гвардейская стрелковая дивизия к югу от озера Чапр штурмовала высоту Малый Кариквайвиш. Он сумел приблизиться к дзоту, из которого велся пулеметный обстрел, метнуть в него гранату, а когда обстрел возобновился, закрыл амбразуру своим телом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии ефрейтор Ивченко удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. В этом же году Ивченко посмертно награжден орденом Ленина.

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