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Мурманская область. Арктика30.01.17 07:30

В Мурманске состоялся традиционный областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»

В воскресенье во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». Он проводится уже в одиннадцатый раз с целью сохранения, развития и популяризации традиционных культур народов, проживающих на территории региона.

В этом году «Праздник дружбы» собрал 192 участника, среди которых – представители 20 коллективов народного творчества, 14 национальных культурных центров и общественных организаций и двух клубов национальных культур из Мурманска, Колы, Апатитов, Заозерска, Мончегорска, Ловозера и ЗАТО Видяево.

От лица губернатора Марины Ковтун и правительства региона гостей и участников праздника приветствовал заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов. Он отметил, что с каждым годом фестиваль принимает все больше новых лиц.

«Больше ста национальностей и народностей представлено в Мурманской области. Самое главное, что все мы, северяне, вместе и дружно живем на своей земле», – подчеркнул Михаил Шилов.

Участники концерта представили красочные творческие номера, отражающие особенности различных национальных культур, в том числе саамской, молдавской, немецкой, японской, литовской, чувашской, украинской, еврейской, белорусской и многих других.

В рамках фестиваля «Праздник дружбы» также состоялась выставка декоративно-прикладного творчества, посетители которой смогли познакомиться с особенностями национальных костюмов, блюд и ремесел своих земляков, услышать национальные инструменты, стихи и песни, узнать больше о быте и традициях разных народов.

 

 

 

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