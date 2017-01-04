В Мурманске состоятся гастроли московского балета «Золушка»

7 и 8 января в 16.00 на сцене Мурманского областного драматического театра состоятся гастроли балета «Золушка» (г.Москва).

В спектакле по сказке Шарля Перро принимают участие солисты Большого театра. История о Золушке - это история о любви и верности, о противостоянии трудностям, о том, что в жизни каждого может случиться чудо. Музыку к этому балету писали разные композиторы, однако самая известная и любимая «Золушка» Сергея Прокофьева. Музыка, созданная во время Второй мировой войны, утверждала торжество добра над силами зла, вселяла веру в справедливость и счастье.