Мурманская область. Арктика04.01.17 09:37
В Мурманске состоятся гастроли московского балета «Золушка»
7 и 8 января в 16.00 на сцене Мурманского областного драматического театра состоятся гастроли балета «Золушка» (г.Москва).
В спектакле по сказке Шарля Перро принимают участие солисты Большого театра. История о Золушке - это история о любви и верности, о противостоянии трудностям, о том, что в жизни каждого может случиться чудо. Музыку к этому балету писали разные композиторы, однако самая известная и любимая «Золушка» Сергея Прокофьева. Музыка, созданная во время Второй мировой войны, утверждала торжество добра над силами зла, вселяла веру в справедливость и счастье.
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