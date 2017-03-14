В Мурманске стартовал XX юбилейный региональный конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2017 года»

Традиционное мероприятие проходит в рамках Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Организации, предприятия, а также индивидуальные предприниматели региона различных организационно-правовых форм и объемов производства будут бороться за звание Лауреата или Дипломанта, что позволит им в дальнейшем участвовать в федеральном этапе конкурса программы «100 лучших товаров России».

Основной целью конкурса является стимулирование организаций и предприятий Мурманской области к повышению качества, безопасности, экологичности и ресурсоэффективности продукции и услуг в интересах потребителей, что содействует решению антикризисных задач роста конкурентоспособности и заполнения внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства, сообщает Мурманский ЦСМ.

Конкурс проводится среди товаров и услуг в шести номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.