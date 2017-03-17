В Мурманске устраиваются на работу в ЖКХ по поддельным документам

В отдел полиции областного центра поступила информация о том, что двое работников предприятия, оказывающего услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, используют медицинские книжки с признаками подделки. Сотрудники полиции при проверке выяснили, что оба мужчины предоставили в кадровую службу документ, разрешающий допуск к работе, не соответствующий образцу. Медкнижки были изъяты и направлены на экспертизу.

Исследование подтвердило факты подделки документации. Полицейские установили и задержали подозреваемых работников – жителей области 1946 и 1985 годов рождения.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа…». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.