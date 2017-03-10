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Мурманская область. Арктика10.03.17 09:53

В Мурманске в ходе ночной погони задержан нетрезвый водитель, пытавшийся скрыться от патрульной машины ОБ ДПС

В ночь с 26 на 27 февраля в Октябрьском округе областного центра внимание инспекторов ОБ ДПС привлек автомобиль «Ниссан Патфайндер», стоявший по улице Радищева на зелёный сигнал светофора. Автомобиль начал движение на запрещающий сигнал при приближении сотрудников Госавтоинспекции.

Требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал. Увеличивая скорость, нарушая Правила дорожного движения и создавая угрозу для окружающих, автолюбитель опасно маневрировал по улицам города и попытался скрыться от ДПС в гаражном кооперативе. Транспортное средство было остановлено при наезде на сугроб в районе дома № 6 по улице Радищева. Водитель иномарки пытался убежать, однако был задержан инспекторами ОБ ДПС ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе освидетельствования полицейские установили у водителя состояние алкогольного опьянения. В отношении мурманчанина 1982 года рождения сотрудники ГИБДД составили административные протоколы за проезды на запрещающие сигналы светофора по ч.1 ст.12.12 КоАП РФ, проезд под запрещающий знак по ч.1 ст.12.16 КоАП РФ, за неостановку транспортного средства по требованию сотрудника полиции по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ и управление транспортным средством в состоянии опьянения по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

Стоит отметить, что водитель все нарушения признал полностью, раскаялся, а наложенные штрафы оплатил уже на следующий день.

 

 

 

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