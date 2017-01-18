В Мурманске в рамках партпроекта стартовал мониторинг «Газ в быту»

17 января в Мурманске в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя»по инициативе Регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» стартовал мониторинг «Газ в быту».

«Мониторинг проводится путем анкетирования жителей многоквартирных жилых домов, - рассказал Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Антон Громыко. - Идея о его проведении появилась в связи с тем, что в России участились случаи взрывов газового оборудования в жилых домах. Всего опрос продлится 2-3 недели. За это время планируем обойти 1,5-2 тысячи квартир».

Как объяснил Громыко, молодогвардейцы, помимо анкетирования, постараются выявить так называемые квартиры с «проблемными» жильцами, о которых сообщат участковым.

«Но основная наша задача- улучшение качества обслуживания и проверок газового оборудования в многоквартирных жилых домах, - продолжил руководитель регионального отделения. – Результаты анкетирования мы передадим Региональному координатору партийного проекта «Школа грамотного потребителя», начальнику Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алене Кузнецовой».

Первыми участие в опросе приняли жильцы дома 3 на улице Тарана в Мурманске. И вот самый первый результат: в прошлом году в доме проводилась проверка газового оборудования, жильцы не считают, что в доме есть проблемы с газовым оборудованием.

«Приходите к нам почаще, - говорит пенсионер Валентина Григорьевна Бударова. – Можете проводить опрос не только по поводу газового оборудования. Вот, в нашем подъезде, например, давно пора почтовые ящики обновить».

«Пока рано делать какие-то выводы, - отметил в заключение Громыко. – Более-менее ясная картина о ситуации появится ближе к завершению мониторинга. Радует, что жильцы этого дома отнеслись к анкетированию положительно. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем – ведь данный мониторинг важен, он проводится в целях обеспечения безопасности жителей».