Мурманская область. Арктика20.01.17 15:54
В Мурманске водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП
19 января около 19.00 в Мурманске в районе дома № 41 по ул. Баумана неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходу, после чего водитель с места происшествия скрылся.
В результате ДТП мальчик 2008 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести.
ОБ ДПС ГИБДД убедительно просит очевидцев обратиться по тел. 40-79-70, либо в дежурную часть по тел.: 40-79-79 или 127.
Комментарии
Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ПолитбарометрПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Нам интересно Ваше мнение14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 498 человек
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)
-PRO ДеньгиНаиболее высокая заработная плата в Мурманской области у работников рыболовства и рыбоводстваНалогоплательщики Мурманской области перевыполнили показатели 2015 года по перечислению налоговых платежей-PRO ВалютуЕвро подрос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 32 копейкиЦены на нефть развернут доллар на снижение-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХРеформа, однако: вспомнили о крышах, установили персонифицированность жалоб, ОДН запихали в содержание и ремонт жилого домаПлановые отключения в Мурманске на 20 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию