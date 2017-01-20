В Мурманске водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП

19 января около 19.00 в Мурманске в районе дома № 41 по ул. Баумана неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходу, после чего водитель с места происшествия скрылся.

В результате ДТП мальчик 2008 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести.

ОБ ДПС ГИБДД убедительно просит очевидцев обратиться по тел. 40-79-70, либо в дежурную часть по тел.: 40-79-79 или 127.