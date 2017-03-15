Мурманская область. Арктика15.03.17 17:43
В Мурманске водится дополнительный автобусный рейс в экспериментальном режиме
АО «Электротранспорт» сообщает, что с 20 марта в экспериментальном режиме вводится дополнительный автобусный рейс из Ленинского округа до конечной остановки автобуса маршрута № 11 «Нефтебаза».
Время начала выполнения рейса – 6.31. Автобус проследует по маршруту: «улица Чумбарова-Лучинского» – проспект Героев-североморцев – улица Челюскинцев – улица Шмидта – улица Подгорная – «Нефтебаза».
В обратном направлении автобус проследует до остановки «улица Аскольдовцев» (конечная маршрута № 5). Отправление от остановки «Нефтебаза» в 6.59.
Дополнительный рейс вводится по многочисленным обращениям граждан.
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