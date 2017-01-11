В Мурманске вынесен обвинительный приговор членам организованного преступного сообщества

В полицию с заявлениями о причиненном им ущербе обратились несколько жителей города. В 2012 году СЧ СУ УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело в отношении директора и сотрудников одного из риелторских агентств областного центра по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 210 УК РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что житель областного центра 1971 года рождения в 2005 году организовал риелторское агентство. В качестве директора агентства он вовлек в преступное сообщество риелторов, давших согласие на участие в совместных действиях.

- Сотрудники агентства собирали информацию о социально неблагополучных жителях областного центра, имеющих задолженности по коммунальным платежам. Вводя в заблуждение своих клиентов, обещая им погасить долги и предоставить жилье меньшей площади в счет продажи имеющихся квартир, злоумышленники обманным путем приобретали права собственности на квартиры потерпевших. Однако после реализации данного жилья бывшие владельцы не получали обещанных денежных средств и другой жилой площади, фактически оставаясь на улице, - рассказала Ирина Волк.

Органами предварительного следствия установлено, что всего от действий злоумышленников пострадали 35 жителей Мурманска. Общий ущерб, причиненный действиями «черных» риелторов, составил более 25 миллионов рублей. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших на похищенные квартиры судом наложен арест.

Ленинским районным судом г.Мурманска постановлен обвинительный приговор, члены организованного преступного сообщества признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Организатору назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 11 участников сообщества осуждены на сроки от 3 до 14 лет лишения свободы, ещё одному вынесено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно.