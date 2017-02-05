В мурманском банке обнаружили поддельную 5-тысячную купюру

В отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску обратились представители банковской организации, которые обнаружили денежную купюру достоинством в 5 тысяч рублей с признаками подделки. Купюра была изъята полицейскими и направлена на экспертизу.

Экспертом установлено, что купюра изготовлена не производством полиграфических предприятий фабрики Гознака с явными признаками подделки.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт поддельных денег». Полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконному обороту денежных средств, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.