Мурманская область. Арктика05.02.17 10:03
В мурманском банке обнаружили поддельную 5-тысячную купюру
В отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску обратились представители банковской организации, которые обнаружили денежную купюру достоинством в 5 тысяч рублей с признаками подделки. Купюра была изъята полицейскими и направлена на экспертизу.
Экспертом установлено, что купюра изготовлена не производством полиграфических предприятий фабрики Гознака с явными признаками подделки.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт поддельных денег». Полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконному обороту денежных средств, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
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