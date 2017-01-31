2 февраля в 12.30 в Мурманском колледже искусств состоится концерт выпускников специальности «Инструментальное исполнительство».

В исполнении выпускников колледжа прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также оригинальная музыка для народных инструментов и обработки русских народных мелодий.