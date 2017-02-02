В Мурманском колледже искусств состоялся концерт ансамбля саксофонистов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова. В их исполнении прозвучала оригинальная музыка и переложения для квартета саксофонистов. Мастерство исполнителей, виртуозность, ансамблевая слаженность и интересная программа оставили у зрителей незабываемое впечатление.

Особым подарком для студентов и преподавателей оркестрового духового отделения Мурманского колледжа искусств стали мастер-классы доцента кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Алексея Талицкого, который поделился секретами профессионального исполнения на саксофоне.