В Мурманском колледже искусств состоялся концерт выпускников разных лет отделения народных инструментов

В Мурманском колледже искусств состоялся традиционный ежегодный концерт выпускников разных лет отделения народных инструментов.

Программа концерта отличалась новизной и разнообразием благодаря его участникам, которые при выборе репертуара сделали акцент на произведениях композиторов второй половины XX века и наших современников: Альбина Репникова, Александра Доброхотова, Вячеслава Черникова, Валдира Асеведо, Евгения Штефана, Александра Шалова и других.

В концерте также прозвучали произведения преподавателя Мурманского колледжа искусств по классу домры Владимира Нарватова. В составе ансамбля с Владимиром Нарватовым выступили пианистка Наталья Капитанова, бас-гитарист Станислав Одиноков и ударник Виталий Кондаков, студент 2 курса колледжа. В концерте были представлены почти все народные музыкальные инструменты: Сергей Макаров и Роман Соколов сыграли на баяне, чудесное звучание домры продемонстрировали Галина Поршнева, Наталья Прудникова и Владимир Нарватов, Михаил Медведев исполнил музыкальные произведения на балалайке, а на гитаре сыграли Ольга и Михаил Семяшкины.

Бессменным концертмейстером всех концертов с участием народных инструментов является Наталья Михайленко. Председатель предметно-цикловой комиссии специальности «Инструментальное исполнительство» Анатолий Гернер выступил с интересным и познавательным сообщением о творчестве каждого из композиторов, чьи произведения были включены в программу концерта.