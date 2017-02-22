В Мурманском морском торговом порту стартовала погрузка первого в 2017 году судна в направлении Сабетты

В настоящее время ведётся подготовка к первому в 2017 году рейсу из Мурманска в направлении арктического порта Сабетта из семи, запланированных только на ближайшее время. У причала № 15 ПАО «ММТП» ошвартовался сухогруз арктического класса Мурманского морского пароходства «Михаил Кутузов». Портовики осуществляют погрузку партии строительного щебня весом около 20 тысяч тонн.

Реализация программы по доставке инертных строительных материалов и железобетонных изделий из Мурманска на полуостров Ямал для возведения инфраструктуры новых нефтегазовых проектов началась в 2014 году. За это время с причалов ПАО «ММТП» было отгружено более 700 тысяч тонн щебня.

Мурманские портовики рассчитывают, как минимум, не снижать объёмов перевалки грузов на арктическом направлении, которые в прошедшем году составили почти полмиллиона тонн.

Щебень высокого качества для строительства в условиях вечной мерзлоты добывается в карьерах неподалеку от Мурманска и затем автомобильным транспортом завозится на причалы порта.